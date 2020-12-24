В Петербурге на больничном находится 330 тысяч человек

В Санкт-Петербурге на больничном находится 330 тысяч человек. Об этом 24 декабря в эфире телеканала 78 заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, речь идет о жителях, которые болеют не только коронавирусом.

Губернатор также отметил, что с начала недели в городе работает единый номер 122, через который можно вызвать врача. «С понедельника туда поступило 14 тысяч звонков и около 6 тысяч вызовов врача»,-добавил он.

Беглов пообещал увеличить число количество лабораторий для тестирования больных коронавирусом. Срок получения теста сократился до 48 часов. «Мы стремимся к этому результату. Для этого увеличили количество лабораторий и смен в них», — подчеркнул он.