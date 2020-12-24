Присяжные проявили единодушие в вынесении вердикта по делу о заказном убийстве семьи Зейналовых

Коллегия присяжных Леноблсуда 24 декабря вынесла решение по делу коммерсанта Александра Тютина и Александра Зотова. Им вменяют организацию заказного убийства. Присяжными Тютин и Зотов признаны виновными по всем пунктам обвинения. В последнем пункте отмечается, что обвиняемые не достойны снисхождения, пишут 47news. В ближайшее время судья должна вынести приговор.



64-летнего гендиректора компании «Троицкий мост» обвиняли в организации заказного убийства бизнес-партнера Дмитрия Зейналова и его семьи. Для этого он нанял 42-летнего Александра Зотова родом из Ставрополья, оценив услугу в 10 тысяч долларов. Преступление было совершено в 2005 году на территории садоводства «Серебряный ручей» под Сертолово. Жертвой киллера стали четыре человека, в том числе двое детей.

