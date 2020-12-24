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Присяжные проявили единодушие в вынесении вердикта по делу о заказном убийстве семьи Зейналовых

Коллегия присяжных Леноблсуда 24 декабря вынесла решение по делу коммерсанта Александра Тютина и Александра Зотова. Им вменяют организацию заказного убийства. Присяжными Тютин и Зотов признаны виновными по всем пунктам обвинения. В последнем пункте отмечается, что обвиняемые не достойны снисхождения, пишут 47news. В ближайшее время судья должна вынести приговор.

64-летнего гендиректора компании «Троицкий мост» обвиняли в организации заказного убийства бизнес-партнера Дмитрия Зейналова и его семьи. Для этого он нанял 42-летнего Александра Зотова родом из Ставрополья, оценив услугу в 10 тысяч долларов. Преступление было совершено в 2005 году на территории садоводства «Серебряный ручей» под Сертолово. Жертвой киллера стали четыре человека, в том числе двое детей.

Задержали заказчика в 2018 году после покушения на убийство племянницы. Как писал 47news, коммерсант жаловался на то, что племянница настаивает на части наследства, которое отписала сестре покойная жена Тютина. Разговор зашел о поисках киллера. В качестве наемника выступил оперативник «заказного» отдела уголовного розыска. После инсценировки и демонстрации «тела» Тютин был задержан и признался в заказе родственницы.

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Комментарии (1)

rumet
Он не родственничек вальки-рюмки в девичестве тютиной?
такая милая хамилия - и не скажешь, какие людоеды под ней таятся...
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