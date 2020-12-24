Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись

Мировой суд в Москве 24 декабря удовлетворил иск актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.
Брак Алибасова и Федосеевой-Шукшиной был зарегистрировал два года назад — 20 ноября 2018 года. А 6 ноября актриса подала исковое заявление о расторжении брака. «Катализатором развода», по словам Горжанкина, стала квартира в Новой Москве стоимостью 10 миллионов рублей, «которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно».
В июле 2020 года Федосеева-Шукшина подала в суд на своего мужа и его адвоката Сергея Моцаря, обвинив их в мошенничестве при сделке с ее квартирой. Актриса просила признать недействительным договор дарения на имя Алибасова, поскольку подписывала его, находясь под действием медицинских препаратов, так как была после болезни.
В августе Бари Алибасов подал на развод. Он утверждал, что развод нужен, чтобы его «не пытались убить». В ноябре заявление на развод подала уже сама Федосеева-Шукшина. А в спор из-за квартиры решил вмешаться Александр Бастрыкин.