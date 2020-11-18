Бастрыкин решил вмешаться в спор между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной

Следователи проведут проверку сделки с квартирой народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая подозревает в мошенничестве своего мужа Бари Алибасова и его адвоката Сергея Моцаря. Об этом 18 ноября сообщается на сайте Следственного комитета РФ.



Соответствующее поручение главе СК по Москве дал Александр Бастрыкин. «В своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу», - коротко описываются обстоятельства дела в сообщении СК.

