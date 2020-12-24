В Якутске на заседании Госсобрания (Ил Тумэна) депутат-коммунист признался, что не слушал доклад министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии, потому что смотрел на «открытую часть тела» чиновницы, передает 24 декабря портал SakhaLife. Заседание проходило в онлайн-режиме и было посвящено законопроекту об отмене ограничений на розничную торговлю слабоалкогольными напитками.

Министр предпринимательства Ирина Высоких попыталась объяснить депутатам, что действующий в республике закон об ограничениях на продажу слабоалкогольных напитков надо отменить, потому что региональный парламент не вправе запрещать реализацию отдельных видов товаров. В ответ депутат от КПРФ Петр Аммосов разразился длинной отповедью, в которой потребовал от присутствовавших открыто признать желание «споить население» вместо того, чтобы ограничить душащие предпринимателей рост тарифов на энергоресурсы. Когда же спикер Госсовета Петр Гоголев потребовал задать конкретный вопрос, Аммосов неожиданно решил перейти ближе к телу. Судя по всему, парламентарий очень волновался и даже не все свои фразы сумел сформулировать до конца.



«И еще одно замечание, — сказал депутат. — Это, наверное, не в ваш адрес, а в адрес тех людей, которые отвечают за этику государственного служащего, который занимает высокую должность в качестве министра предпринимательства. Я вот сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Это не очень хорошо. Надо бы проследить за тем, то же самое... это, по крайней мере, не знаю как назвать. Как мужчина... это красиво. Но все равно».

Министр Ирина Высоких в ответ на высказывание Аммосова попыталась обозначить границы. «Я прокомментирую все вопросы. А то, как я выгляжу, я думаю, буду обсуждать точно не с вами. Спасибо», — сказала чиновница.

На этом бы дело и закончилось, но в дискуссию на правах хозяина мероприятия вступил спикер Петр Гоголев. «Я прошу все-таки придерживаться вас в выступлениях... отходить от комментариев. Комментировать народных депутатов права у вас нет. Об этом будет доложено вашему руководству», — сказал спикер.

На видеозаписи онлайн-заседания видно, что «открытая часть тела» министра предпринимательства — это шея и сантиметров десять ниже ключиц, ограниченные жакетом и топом. Редакция «Фонтанки» не берется судить, можно ли назвать такой вырез громким словом «декольте» или проверять с его помощью степень здоровья мужчины, поэтому прилагает скриншот с аутфитом министра.



Фото: скриншот видео

Разгоревшийся после скандального заседания сексистский скандал оставил за бортом общественной дискуссии закон об ограничении продажи слабоалкогольных напитков. Он остался в силе.