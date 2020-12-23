Общий поток внутренних туристов в России по итогам 2020 года, по оценке Ассоциации туроператоров РФ, сократился на 35–40% — с 68 млн поездок в 2019-м до 40 млн в 2020-м. Рост наблюдался лишь в Республике Алтай, сообщается 23 декабря на сайте АТОР. По данным туристических администраций регионов России и прогнозам экспертов, в Краснодарском крае турпоток по итогам 2020 года упадет до 11,5 млн поездок, в Московской области — до 11,5 млн, в Москве — до 7 млн, в Крыму — до 6,1 млн, в Санкт-Петербурге — до 2 млн, в Татарстане — до 2 млн, в Алтайском крае — до 1,3 млн, в Калининградской области — также до 1,3 млн, в Карелии — до 500 тыс., в Бурятии — до 200 тыс. поездок. Петербург потерял больше всех — 80%.

При этом в Республике Алтай по итогам 2020-го ожидается 1,74 млн поездок, что на 0,4% больше, чем в 2019 году.

Как и на выездном направлении, меньше всего пандемия отразилась на премиальном сегменте: богатые туристы из-за закрытых границ обратили свои взгляды на Россию. «Этот сегмент бронировали заранее, здесь не было низкой глубины продаж», — отмечают в АТОР. По данным организации, на взлете был преимущественно пляжный туризм и отдых на курортах юга России. В Краснодарский край отдыхающие стали возвращаться чаще.

На 1% выросла доля организованного туризма (поездки, организованные туроператорами). Но из-за закрытия большого количества культурно-исторических объектов на 40–60% уменьшилось число экскурсионных туров. «На Новый год большинство туристов выберут размещение в Краснодарском крае, Крыму, также популярностью будет пользоваться Поволжье (прежде всего Казань — из-за отсутствия серьезных ограничений)», — говорят в АТОР. Как сообщалось ранее, уже к середине декабря загрузка отелей Казани приблизилась к 100%.