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Турпоток в Петербург в 2020 году упал в пять раз, потери отрасли могут достигнуть 250 млрд рублей

В 2020 году Петербург посетит в пять раз меньше туристов, чем в прошлом году. Такие цифры 18 декабря в ходе пресс-брифинга привел глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В 2019 году город принял более 10 млн человек, половина из которых были иностранцы, напомнил он. «Если мы выйдем на 2 млн гостей за год, то это будет реалистичный результат»,— добавил глава ведомства.

По оценке комитета, в 2019 году оборот туристической отрасли составил более 360 млрд рублей. В этом году падение составит 70 %, таким образом, потери составят 250 млрд рублей. «Восстановление может занять от двух до четырех лет», — сказал Корнеев.

На поддержку отрасли, в том числе налоговые льготы и отсрочки, выделено 4 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

bash
"Туристы нам не нужны"
(с) Елин
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