Турпоток в Петербург в 2020 году упал в пять раз, потери отрасли могут достигнуть 250 млрд рублей

В 2020 году Петербург посетит в пять раз меньше туристов, чем в прошлом году. Такие цифры 18 декабря в ходе пресс-брифинга привел глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.



В 2019 году город принял более 10 млн человек, половина из которых были иностранцы, напомнил он. «Если мы выйдем на 2 млн гостей за год, то это будет реалистичный результат»,— добавил глава ведомства.