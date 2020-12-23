Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Признаки улучшения видны в 77 регионах

В 77 субъектах РФ видны признаки улучшения ситуации с коронавирусом, однако от региона к региону показатели резко меняются. Об этом 23 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр <...>, но вместе с тем ситуация в различных регионах неоднородная. У нас есть регионы, где ежесуточная заболеваемость средняя на неделю за 1 день в расчёте на 100 тыс. человек составляет от 2 до 3: это Краснодарский край, Татарстан и др. А есть регионы, где заболеваемость выше 60. Их немного, и там ситуация иная, здесь нужно принимать особые специальные меры», — описала обстановку в стране Попова во время брифинга.
Напомним, что 15 декабря она назвала Петербург как регион с наибольшим коэффициентом — 70.
«С начала ноября число субъектов со средним темпом прироста более 1% стабильно удерживается на уровне 44–50, и к концу ноября мы видим улучшение ситуации, и вместе с тем показатель распространённости — коэффициент репродукции RT (какое количество заражает один человек до момента, когда он будет изолирован) — снизился до единицы. Он составляет единицу в 77 субъектах РФ. <...> Это ещё один знак, что эпидемиологическая ситуация улучшается», — сказала глава Роспотребнадзора.
Между тем в Петербурге ниже тысячи опустилось число госпитализаций в сутки. Ученые СПбГУ заявили, что ждут пика коронавируса в Петербурге через два дня. Но для новогодних праздников у них есть два варианта развития событий.