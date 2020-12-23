В Петербурге число госпитализаций опустилось ниже 1000 человек в сутки. Власти видят в этом хороший знак

Число госпитализированных в Петербурге начало снижаться, и это говорит о замедлении распространения коронавируса. Еще неделю назад было за 1000 в сутки, а теперь меньше, заявил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.



«На 23.12.2020 в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%, — говорится в отчете совета на сайте Смольного. — Уменьшение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции, что можно объяснить введенными правительством города ограничительными мероприятиями».