В Петербурге число госпитализаций опустилось ниже 1000 человек в сутки. Власти видят в этом хороший знак

Число госпитализированных в Петербурге начало снижаться, и это говорит о замедлении распространения коронавируса. Еще неделю назад было за 1000 в сутки, а теперь меньше, заявил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
«На 23.12.2020 в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%, — говорится в отчете совета на сайте Смольного. — Уменьшение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции, что можно объяснить введенными правительством города ограничительными мероприятиями».
Члены совета считают, что тенденция дает основания рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на этой неделе, но при условии неукоснительного соблюдения гражданами установленных противоэпидемических мер.
Тем временем ученые СПбГУ заявили, что ждут пика коронавируса в Петербурге через два дня. Но для новогодних праздников у них есть два варианта развития событий.