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СПбГУ: Новогодние праздники в Петербурге могут закончиться взрывным ростом коронавируса

Халатное отношение к мерам безопасности на Новый год может привести к тому, что в Петербурге будет не стабилизация, а взрывной рост коронавируса. Но есть два пути, считают ученые СПбГУ.

«Все зависит от того, как будут вести себя люди, — социальной ответственности. Двоякая ситуация, и можно рассмотреть два сценария. Мы надеемся, что введённые ограничения позволят ограничить распространение, и нас ждет стабилизация и спад. Но не исключен вариант того, что дополнительные выходные... у нас есть пример осени, когда вводили дополнительные выходные для школьников, и это привело к взрывному росту», — рассказала журналистам 31 декабря доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина.

Руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров дополнил, что когда были праздники, посвященные 9 Мая, тоже опасались взрывного роста, но его, по словам ученого, не было.

Сами ученые СПбГУ ждут пика коронавируса в Петербурге через два дня. При этом реальное число госпитализаций в Петербурге растет, но в Смольном надеются на стабилизацию ситуации уже на этой неделе.

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Комментарии (15)

VikVik
Посмотрим, может по результатам падежа пенсионеров в конечном итоге Беглову медаль какую-нибудь государственную дадут. Уж и не знаешь что теперь для государя важнее: падеж или оплата нищенского существования.
VikVik
Так если муниципалитеты устраивают новогодние елки для детей в такое время, то что можно ждать. Им важнее деньги потратить- нахапать, а сдохнит налогоплательщик или нет, их это сейчас не волнует. Видимо и самих налогоплательщиков это тоже не особо волнует, судя по ажиотажу вокруг этих елок. А может это вообще спецпрограмма пенсионного фонда: сдохни на пенсии поскорее- помоги государству?
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А что такое рост коронавируса?
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