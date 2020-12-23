СПбГУ: Новогодние праздники в Петербурге могут закончиться взрывным ростом коронавируса

Халатное отношение к мерам безопасности на Новый год может привести к тому, что в Петербурге будет не стабилизация, а взрывной рост коронавируса. Но есть два пути, считают ученые СПбГУ.

«Все зависит от того, как будут вести себя люди, — социальной ответственности. Двоякая ситуация, и можно рассмотреть два сценария. Мы надеемся, что введённые ограничения позволят ограничить распространение, и нас ждет стабилизация и спад. Но не исключен вариант того, что дополнительные выходные... у нас есть пример осени, когда вводили дополнительные выходные для школьников, и это привело к взрывному росту», — рассказала журналистам 31 декабря доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина.