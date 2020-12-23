Горсуд оставил в силе распоряжение Смольного о предмете охраны памятника на Охтинском мысу

В деле оспаривалось изданное ответчиком, комитетом по охране памятников (КГИОП), распоряжение № 293-р, которое утверждает предметы охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V–II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI–XVII вв.».

Одним из истцов по делу выступила «Газпром нефть». «Решения, затрагивающие такие важные вопросы, как охрана памятников истории и культуры, должны принимать только соответствующие компетентные органы. То, что городской суд Санкт-Петербурга вслед за Верховным судом РФ дал окончательную правовую оценку ситуации, позволяет «Газпром нефти» продолжить работу над проектом на Охтинском мысу, четко выполняя все предписания государства», — сказали в компании, подчеркнув, что все утвержденные охранные зоны на участке компании на Охтинском мысу будут сохранены и интегрированы в ландшафтный парк.



Нормативный акт оспаривали также и градозащитники. В числе истцов — Павел Шапчиц, депутат Заксобрания Борис Вишневский, члены президиума петербургского ВООПИиК Анна Капитонова и Владимир Чернышев.



«Суд против предложения Путина, — прокомментировал итог Шапчиц. — Разобраться в том, что фактически есть в границах объекта культурного наследия, не захотел. Оснований было море, и формальных, и содержательных — любых». Он добавил, что оспорит решение во Втором апелляционном суде.

