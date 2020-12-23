Государственная дума в первом чтении 23 декабря одобрила поправку к Кодексу об административных правонарушениях, которая расширяет статью 14.8 «Нарушение иных прав потребителей». Документ вводит в КоАП ответственность за «продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования о предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин».

Торговля смартфонами, компьютерами, телевизорами с функцией «Смарт-ТВ» без предустановленного российского ПО влечёт для должностных лиц штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

«Это обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний. И позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, что также немаловажно для обеспечения безопасности и суверенитета нашего государства», — заявил в среду с трибуны глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Трансляция доступна на сайте Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

«Использование таких устройств повысит правовую защищенность российских пользователей, поскольку при использовании российских программ российскими пользователями их взаимоотношения будут регулироваться в основном законодательством Российской Федерации… Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.



Закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан Владимиром Путиным ещё в декабре 2019 года. Требования должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, но дедлайн перенесли на 1 января 2021-го из-за пандемии коронавируса. В июне ФАС ходатайствовала перед правительством о том, чтобы были сделаны исключения для планшетов и умных часов. В ноябре ФАС покинул многолетний руководитель Игорь Артемьев. Представители бизнеса призывали власти отложить реализацию инициативы до появления внятных правил.

В конце ноября председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об обязательной предустановке российского софта на новые девайсы с 1 января 2021 года. В начале декабря Госдума перенесла на 1 апреля срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

Минцифры РФ ранее сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки. Фаворитами оказались продукты «Яндекса» и Mail.Ru Group.