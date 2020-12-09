Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили до весны

Депутаты Государственной Думы снова перенесли старт действия закона об обязательной предустановке российских программ на смартфоны и другие гаджеты с 1 января на 1 апреля 2021 года. Соответствующий законопроект принят в среду 9 декабря, сообщает РИА Новости.

«Вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство России», - отмечает агентство.



Предустановленное ПО для работы в Интернете должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек поисковой системы, которую определит правительство. Эта норма вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Судя по данным СМИ, которые появились в минувший вторник, речь идёт о «Яндексе». Минцифры подготовило рейтинг программ для электронных устройств, которые будут предустанавливаться с весны 2021 года.

«Продукты «Яндекса» лидируют в категории браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Mail.ru Group же представлена в лидерах рейтинга электронной почтой, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, стриминговым сервисом OK Live и социальной сетью «ВКонтакте», - сообщил во вторник «Коммерсантъ».

Законопроект, принятый 9 декабря, также вводит нормы о признании недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции, отмечает РИА Новости. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии будет устанавливать правительство РФ.

