Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили до весны

Депутаты Государственной Думы снова перенесли старт действия закона об обязательной предустановке российских программ на смартфоны и другие гаджеты с 1 января на 1 апреля 2021 года. Соответствующий законопроект принят в среду 9 декабря, сообщает РИА Новости.
«Вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство России», - отмечает агентство.
Предустановленное ПО для работы в Интернете должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек поисковой системы, которую определит правительство. Эта норма вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Судя по данным СМИ, которые появились в минувший вторник, речь идёт о «Яндексе». Минцифры подготовило рейтинг программ для электронных устройств, которые будут предустанавливаться с весны 2021 года.
«Продукты «Яндекса» лидируют в категории браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Mail.ru Group же представлена в лидерах рейтинга электронной почтой, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, стриминговым сервисом OK Live и социальной сетью «ВКонтакте», - сообщил во вторник «Коммерсантъ».
Законопроект, принятый 9 декабря, также вводит нормы о признании недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции, отмечает РИА Новости. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии будет устанавливать правительство РФ.
Закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Требования должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, но дедлайн перенесли на 1 января 2021-го из-за пандемии коронавируса. В июне ФАС ходатайствовала перед правительством о том, чтобы были сделаны исключения для планшетов и умных часов. В ноябре ФАС покинул многолетний руководитель Игорь Артемьев.
Размеры штрафов за нарушение требования закона об обязательной предустановке российского ПО не легализованы. Ранее Сергей Жигарев предлагал для юрлиц штрафы от 50 тыс. до 200 тыс. руб., а для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб.