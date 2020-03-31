FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 14:45
4
Печать

Коронавирус перенёс предустановку российского ПО на гаджеты на полгода

Депутаты Государственной думы 31 марта приняли поправки о переносе вступления в силу закона с требованием о предустановке российского программного обеспечения на все гаджеты, которые продаются в России. Решение отсрочить начало действия запрета на торговлю девайсами без обязательного набора российских приложений с 1 июля 2020-го на 1 января 2021 года вошло в пакет мер, которые в том числе дают правительству право вводить ЧС, сообщает «Интерфакс».

Закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и «умные телевизоры» российский парламент принял в 2019 году. Владимир Путин подписал документ в декабре.

Против предустановки выступали Microsoft и Intel. За — «Мегафон», Mail.ru Group, МТС. «Это неизбежные шаги по обеспечению технологического суверенитета», — комментировал документ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, несмотря на критику бизнеса.

Против принятия законопроекта выступала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. Закон выдавит с рынка добросовестные компании, которые не смогут его исполнить технически, отмечали эксперты.

«Это абсолютно не тождественно слову «отгораживаться». Это тождественно, наверное, слову «антимонопольная деятельность», — парировал критику тот же Дмитрий Песков.

Телеком-эксперты в разговоре с «Фонтанкой» называли законопроект «очередным законом, который неисполним».

В феврале 2020-го ФАС сообщала о последовательности распространения требований по установке российского ПО. Предполагалось, что с 1 июля 2020 года требование предустановки будет обязательным для поисковых систем и браузеров, а также картографических сервисов и навигаторов. С июля 2021-го для мессенджеров, соцсетей, электронной почты, антивирусов, национальной платежной системы. Предустанавливать отечественный софт обязаны изготовители устройств или «иные лица, осуществляющие поставку и продажу технически сложных товаров на территории России».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

vinogradinka
вот пусть эти редиски -«Мегафон», Mail.ru Group, МТС и сидят на своих Эльбрусах..... а нам, простым гражданам это г-но впаривать не надо, мы не хотим телевизоры и смартфоны с какашками.... какашки плохо пахнут .... научитесь делать качественное г-но, чтобы не воняло, тогда мы согласимся с вами.... а то сами не используют, нос воротят от запахов, а другим подсовывают то, чем сами не пользуются.
gbg
Ну хоть что-то полезное от него есть.
FunkToFunky
Ой, да кому оно вообще афиг надо это российское ПО
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний