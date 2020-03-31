Коронавирус перенёс предустановку российского ПО на гаджеты на полгода

Закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и «умные телевизоры» российский парламент принял в 2019 году. Владимир Путин подписал документ в декабре.

Депутаты Государственной думы 31 марта приняли поправки о переносе вступления в силу закона с требованием о предустановке российского программного обеспечения на все гаджеты, которые продаются в России. Решение отсрочить начало действия запрета на торговлю девайсами без обязательного набора российских приложений с 1 июля 2020-го на 1 января 2021 года вошло в пакет мер, которые в том числе дают правительству право вводить ЧС, сообщает «Интерфакс».

Против предустановки выступали Microsoft и Intel. За — «Мегафон», Mail.ru Group, МТС. «Это неизбежные шаги по обеспечению технологического суверенитета», — комментировал документ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, несмотря на критику бизнеса.



Против принятия законопроекта выступала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. Закон выдавит с рынка добросовестные компании, которые не смогут его исполнить технически, отмечали эксперты.



«Это абсолютно не тождественно слову «отгораживаться». Это тождественно, наверное, слову «антимонопольная деятельность», — парировал критику тот же Дмитрий Песков.



Телеком-эксперты в разговоре с «Фонтанкой» называли законопроект «очередным законом, который неисполним».



В феврале 2020-го ФАС сообщала о последовательности распространения требований по установке российского ПО. Предполагалось, что с 1 июля 2020 года требование предустановки будет обязательным для поисковых систем и браузеров, а также картографических сервисов и навигаторов. С июля 2021-го для мессенджеров, соцсетей, электронной почты, антивирусов, национальной платежной системы. Предустанавливать отечественный софт обязаны изготовители устройств или «иные лица, осуществляющие поставку и продажу технически сложных товаров на территории России».

