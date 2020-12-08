«Коммерсантъ»: ICQ, антивирус Касперского и платёжную систему «Мир» предустановят на всё

Минцифры подготовило рейтинг программ для электронных устройств, которые будут предустанавливаться с весны 2021 года, сообщает во вторник, 8 декабря, «Коммерсантъ».



В перечне, который передан в правительство, — 29 приложений в 12 категориях, помимо платежной системы «Мир» и приложения госуслуг, ссылается издание на анонимный источник. Фаворитами оказались продукты «Яндекса» и Mail.Ru Group.

«Из 29 вошедших в рейтинг продуктов пять принадлежат «Яндексу» и 13 — Mail.ru Group. <...> Продукты «Яндекса» лидируют в категории браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Mail.ru Group же представлена в лидерах рейтинга электронной почтой, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, стриминговым сервисом OK Live и социальной сетью «ВКонтакте» (второе место в категории заняли «Одноклассники»)», — сообщает «Коммерсант».