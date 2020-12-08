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«Коммерсантъ»: ICQ, антивирус Касперского и платёжную систему «Мир» предустановят на всё

Минцифры подготовило рейтинг программ для электронных устройств, которые будут предустанавливаться с весны 2021 года, сообщает во вторник, 8 декабря, «Коммерсантъ».

В перечне, который передан в правительство, — 29 приложений в 12 категориях, помимо платежной системы «Мир» и приложения госуслуг, ссылается издание на анонимный источник. Фаворитами оказались продукты «Яндекса» и Mail.Ru Group.

«Из 29 вошедших в рейтинг продуктов пять принадлежат «Яндексу» и 13 — Mail.ru Group. <...> Продукты «Яндекса» лидируют в категории браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Mail.ru Group же представлена в лидерах рейтинга электронной почтой, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, стриминговым сервисом OK Live и социальной сетью «ВКонтакте» (второе место в категории заняли «Одноклассники»)», — сообщает «Коммерсант».

Топовым антивирусом признан продукт «Лаборатории Касперского», а офисным приложением — «МойОфис». Позже будут выбраны десять приложений онлайн-кинотеатров для предустановки «на выбор».

Кроме того, в рейтинг вошло приложение газеты «Ведомости» как вариант «новостного агрегатора».

Рейтинг демонстрирует желание чиновников поддержать «Яндекс» и Mail.ru, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Благодаря закону о предустановке в ближайшие годы «Яндекс» существенно нарастит долю на российском рынке поиска и обгонит Google не только на устройствах с Android, но и на iPhone, говорили ранее аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Требования обязательны для продающихся в России смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV, которые произведены после 1 января 2021 года. Но ранее Минцифры сообщало о возможном переносе сроков вступления закона в силу на 1 апреля 2021 года.

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Комментарии (11)

efela
Надо успеть обновить парк гаджетов, пока эту шляпу везде не навпендюривали. Антивирус Касперского - любой нормальный комп превратит в устройство с объемом 512 мБ
W Bons
можно заменить всю эту хре...нь одной прогой - пользователю для того , чтобы девайс включилсо нужно будет спеть пару куплетов гимна караоке или дать клятву ... а что , это как подъем флага на лужайке перед домом , патриотично и недорого
Cashmare
а православные иконки для рабочего стола?
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