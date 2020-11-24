РБК: Обязательную предустановку российского софта на смартфоны перенесут на апрель

Дату начала обязательной предустановки российских программ на мобильные гаджеты, компьютеры и телевизоры перенесут с 1 января 2021 года на 1 апреля. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева. Член фракции ЛДПР сообщил, что поправка о переносе сроков появится до конца недели.

«Мы ждали выхода постановления правительства (документ с перечнем устройств, подлежащих обязательной предустановке российского ПО, появился 23 ноября. — Прим. ред.), если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», — пояснил журналистам Жигарев.



Постановление правительства, опубликованное в понедельник, предписывает Минцифры до 1 декабря завершить сбор заявок от производителей ПО, которые рассчитывают попасть в список обязательных к предустановке программ.

«Отобранные программы будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. Это продукты, уже выбранные российскими пользователями, то есть имеющие наибольшее число уникальных пользователей. Среди такого ПО — браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, антивирусные программы и другие. При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору», — сообщили в понедельник в ведомстве Максута Шадаева.

В начале ноября представители регулируемой отрасли обращались к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой отложить вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО. В частности, в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) критиковали правительство, которое не объяснило ни порядок установки ПО, ни его виды, ни перечень устройств, ни возможность продавать уже ввезенную в страну продукцию без российского ПО.

