РБК: Обязательную предустановку российского софта на смартфоны перенесут на апрель

Дату начала обязательной предустановки российских программ на мобильные гаджеты, компьютеры и телевизоры перенесут с 1 января 2021 года на 1 апреля. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева. Член фракции ЛДПР сообщил, что поправка о переносе сроков появится до конца недели.
«Мы ждали выхода постановления правительства (документ с перечнем устройств, подлежащих обязательной предустановке российского ПО, появился 23 ноября. — Прим. ред.), если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», — пояснил журналистам Жигарев.
Постановление правительства, опубликованное в понедельник, предписывает Минцифры до 1 декабря завершить сбор заявок от производителей ПО, которые рассчитывают попасть в список обязательных к предустановке программ.
«Отобранные программы будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. Это продукты, уже выбранные российскими пользователями, то есть имеющие наибольшее число уникальных пользователей. Среди такого ПО — браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, антивирусные программы и другие. При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору», — сообщили в понедельник в ведомстве Максута Шадаева.
В начале ноября представители регулируемой отрасли обращались к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой отложить вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО. В частности, в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) критиковали правительство, которое не объяснило ни порядок установки ПО, ни его виды, ни перечень устройств, ни возможность продавать уже ввезенную в страну продукцию без российского ПО.
Закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Требования должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, но дедлайн перенесли на 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса. В июне ФАС ходатайствовала перед правительством о том, чтобы были сделаны исключения для планшетов и умных часов. В ноябре ФАС покинул многолетний руководитель Игорь Артемьев.
Размеры штрафов за нарушение требования закона об обязательной предустановке российского ПО не легализованы. Ранее Сергей Жигарев предлагал для юрлиц штрафы от 50 тыс. до 200 тыс. руб., а для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб.