FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Петербурженка отмахнулась от бывшего сослуживца, который устал быть в френдзоне. Суд отправил её в колонию

Несвоевременное признание в любви закончилось гибелью жителя Петербурга и реальным сроком для его подруги. Перевести отношения на новый уровень он решился, когда женщина стояла над разделочной доской.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 декабря, виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признана Ольга Мамушкина. На скамье подсудимых она оказалась после встречи с давним приятелем в сентябре прошлого года. Знакомство состоялось ещё в 2004 году, когда оба служили в органах внутренних дел, и продолжилось после того, как в 2011 женщина завершила карьеру в МВД.

С бывшим сослуживцем она виделась с регулярностью в несколько раз в год, обычно компанию составлял сожитель — тоже в прошлом носивший погоны. Поздним вечером в конце сентября все трое собрались в квартире на Караваевской, где, как следует из материалов дела, несколько часов пили водку и пиво, но не больше литра на всех. Вспоминали годы службы, приятель много шутил, но, когда сожитель ушёл спать, стал серьёзнее.

«Ш. признался ей в любви, а потом заявил, что будет спать с ней, на что она ответила отказом. В это время она нарезала огурец, держа нож в левой руке, к ней сзади подошел потерпевший и стал ее обнимать обеими руками. Ей было это неприятно, и она отмахнулась от Ш. левой рукой, в которой был зажат кухонный нож», — приводит подробности вечера пресс-служба.

Второй попытки воздыхатель предпринимать не стал и, по словам женщины, присел на диван, как будто желая продолжать разговор. Она на беседу настроена не была и следующие пару часов провела в баре, а по возвращении нашла приятеля рядом с лужей крови. Ему вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

Дело возбудили по статье об убийстве. Мамушкина настаивала, что «просто отмахнулась от приставания», а улетевший в окно нож объяснила стрессом. В содеянном раскаялась. Суд переквалифицировал её дело на статью о тяжких телесных, которые повлекли смерть по неосторожности. Женщине назначили пять лет в колонии общего режима. Кроме того, с неё взыскали миллион рублей в счёт возмещения морального вреда семье погибшего.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Skazochny
В этой истории прекрасно всё.
Mikle776
несколько вопросов в пустоту ) дама левша? как можно отмахнуться от человека, который прижался (обнял) сзади рукой с ножом? и при этом не почувствовать, что нож порезал человека?
наверно хорошие связи и адвокат разъяснили суду эти нюансы. НО лично мне траектория движения ножа совсем непонятна... я уже не говорю о том, что человек после удара (пореза?) замолчал, а она ушла в бар на два часа..
lamer
Обычная бытовуха. Тут можно даже было место прежней работы не называть. По синему глазу такими поступками грешат все. Токари, пекари, учителя, артисты, учителя, менеджеры по продажам и т.д.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний