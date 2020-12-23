Петербурженка отмахнулась от бывшего сослуживца, который устал быть в френдзоне. Суд отправил её в колонию

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 декабря, виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признана Ольга Мамушкина. На скамье подсудимых она оказалась после встречи с давним приятелем в сентябре прошлого года. Знакомство состоялось ещё в 2004 году, когда оба служили в органах внутренних дел, и продолжилось после того, как в 2011 женщина завершила карьеру в МВД.

Несвоевременное признание в любви закончилось гибелью жителя Петербурга и реальным сроком для его подруги. Перевести отношения на новый уровень он решился, когда женщина стояла над разделочной доской.

С бывшим сослуживцем она виделась с регулярностью в несколько раз в год, обычно компанию составлял сожитель — тоже в прошлом носивший погоны. Поздним вечером в конце сентября все трое собрались в квартире на Караваевской, где, как следует из материалов дела, несколько часов пили водку и пиво, но не больше литра на всех. Вспоминали годы службы, приятель много шутил, но, когда сожитель ушёл спать, стал серьёзнее.



«Ш. признался ей в любви, а потом заявил, что будет спать с ней, на что она ответила отказом. В это время она нарезала огурец, держа нож в левой руке, к ней сзади подошел потерпевший и стал ее обнимать обеими руками. Ей было это неприятно, и она отмахнулась от Ш. левой рукой, в которой был зажат кухонный нож», — приводит подробности вечера пресс-служба.



Второй попытки воздыхатель предпринимать не стал и, по словам женщины, присел на диван, как будто желая продолжать разговор. Она на беседу настроена не была и следующие пару часов провела в баре, а по возвращении нашла приятеля рядом с лужей крови. Ему вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

