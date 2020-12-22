Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях главе государства и членам его семьи после ухода с поста, в соответствии с поправками, внесёнными в Конституцию.

В документе, опубликованном 22 декабря на официальном сайте правовой информации, президента после сложения полномочий не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Более того, остаются неприкосновенными и занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, его переписка, отмечается в законе.