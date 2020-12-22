Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях главе государства и членам его семьи после ухода с поста, в соответствии с поправками, внесёнными в Конституцию.
В документе, опубликованном 22 декабря на официальном сайте правовой информации, президента после сложения полномочий не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.
Более того, остаются неприкосновенными и занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, его переписка, отмечается в законе.
Лишение экс-президента полномочий может произойти на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, при этом решение нижней палаты парламента, как и решение Совета Федерации (следующая ступень) должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа депутатов (а позже и сенаторов) по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.
Обвинение подтверждает Верховный суд, при этом Конституционный суд должен вынести своё заключение о том, что порядок выдвижения обвинения соблюдён.
Между обвинением со стороны Госдумы и решением Совфеда должно пройти не больше трёх месяцев. В обратном случае обвинение считается отклонённым.