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Власти Турции из-за коронавируса запретили до 4 января новогодние программы и музыку в отелях

Власти Турции запретили отелям устраивать праздничные развлекательные программы и включать музыку с 31 декабря до 4 января. Сообщение об этом 21 декабря появилось на сайте МВД страны.

В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия противоречат основным правилам профилактики распространения коронавируса, в том числе соблюдению социальной дистанции и масочного режима.

Дополнительные требования турецких властей по отношению к отелям и гостиницам будут действовать с 21:00 31 декабря 2020 года до 5:00 4 января 2021 года. В это время отелям запрещено проводить новогодние балы и праздничные программы с ужином и музыкой, рекламировать такие мероприятия, транслировать в ресторанах, холлах и жилых помещениях музыку с 22:00, включая выступления DJ и «живые» выступления музыкантов. Рестораны при гостиницах смогут обслуживать только постояльцев. Отелям придется особенно тщательно следить за тем, чтобы постояльцы не собирались толпами, особенно во время обеда. Власти обещают в этот период усилить контроль за исполнением всех перечисленных требований.

Помимо этого, с 31 декабря по 4 января в Турции указом президента будет действовать комендантский час. Выходить на улицу будет запрещено с 21:00 до 5:00 по местному времени.

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