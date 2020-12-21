Петербуржцу, стрелявшему с балкона по подросткам на Сизова, вынесен приговор. Пистолет стал госсобственностью

Петербуржец Сергей Васильев, стрелявший по людям с балкона на проспекте Сизова, выслушал приговор в Приморском районном суде 21 декабря. Мужчина признан виновным в хулиганстве, пистолет у него конфисковали вместе с коробкой пулек.



Судом было установлено, что 29 мая около 12.45 Васильев, будучи пьяным, вышел на балкон своей квартиры в доме № 20/2 на Сизова. В руках у него был пневматический пистолет Walther СР99, из которого он и решил пострелять по людям внизу. Пули полетели в гуляющих, среди которых была 16-летняя девушка. К счастью, все отделались испугом.