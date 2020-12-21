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Петербуржцу, стрелявшему с балкона по подросткам на Сизова, вынесен приговор. Пистолет стал госсобственностью

Петербуржец Сергей Васильев, стрелявший по людям с балкона на проспекте Сизова, выслушал приговор в Приморском районном суде 21 декабря. Мужчина признан виновным в хулиганстве, пистолет у него конфисковали вместе с коробкой пулек.

Судом было установлено, что 29 мая около 12.45 Васильев, будучи пьяным, вышел на балкон своей квартиры в доме № 20/2 на Сизова. В руках у него был пневматический пистолет Walther СР99, из которого он и решил пострелять по людям внизу. Пули полетели в гуляющих, среди которых была 16-летняя девушка. К счастью, все отделались испугом.

Васильев вину полностью признал, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд назначит ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, пистолет петербуржца и коробка с пулями были обращены в собственность государства согласно соответствующей статье Уголовного кодекса.

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Комментарии (6)

Greedleak
А все почему? Потому, что правоохранители курят бамбук, и гражданам приходится решать возникшие проблемы ночной тишины самим.
Вот, к примеру, у нас недавно под окнами голосил Ланос. Заткнулся лишь на 3-и сутки, кода сел аккумулятор. Звонки по 112 и в районную администрацию повисли в пустоте.
Бешеный Заяц
Маловато, лучше бы годик дали химии
Игорь1974
Это же, наверное, не вальтер был; а какой-нибудь Умарекс, в принципе игрушка. Наверное, надо в теме понимать, прежде чем пугать читателя.
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