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31.05.2020 15:06
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Устроившего стрельбу на проспекте Сизова отправили в изолятор. С балкона он разгонял горожан

Стрельба из пневматического пистолета с пятого этажа по детям обернулась уголовным делом для жителя многоэтажки на Сизова.

Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, распугать людей во дворе выстрелами петербуржец решил 29 мая. Заявление в полицию на него подала горожанка, которая сообщила, что с балкона квартиры на пятом этаже дома 20 по проспекту Сизова мужчина якобы стрелял не в воздух, а по её детям.

В субботу 43-летнего обладателя пистолета задержали за хулиганство и поместили в изолятор. Оружие у него изъяли.

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