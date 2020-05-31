Устроившего стрельбу на проспекте Сизова отправили в изолятор. С балкона он разгонял горожан
Стрельба из пневматического пистолета с пятого этажа по детям обернулась уголовным делом для жителя многоэтажки на Сизова.
Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, распугать людей во дворе выстрелами петербуржец решил 29 мая. Заявление в полицию на него подала горожанка, которая сообщила, что с балкона квартиры на пятом этаже дома 20 по проспекту Сизова мужчина якобы стрелял не в воздух, а по её детям.
В субботу 43-летнего обладателя пистолета задержали за хулиганство и поместили в изолятор. Оружие у него изъяли.