Двойники компаний «Вимоса» подали иски о банкротстве на полтриллиона рублей. В торговом доме завили, что не имеют к этому отношения

Суд зарегистрировал заявления о несостоятельности компаний-двойников несколько дней назад. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных судов. Согласно этим данным, сумма иска ООО «Стройторговля» к самому себе составила 352 млрд рублей, а ООО «Якорь» — 138 млрд рублей. Указанные в картотеке реквизиты фирм соответствуют тем, что принадлежат бизнесмену Владимиру Гурьеву и его дочери Лидии Виноградовой.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал заявления о банкротстве ООО «Стройторговля» и ООО «Якорь», поданные самими юрлицами. Общая сумма их требований составила почти 500 млрд рублей. Названия и данные организаций совпадают с данными компаний, входящих в сеть строительных магазинов «Вимос», но в торговом доме заявляют, что никаких исков не подавали.

Основатель, президент и владелец сети строительных магазинов Владимир Гурьев узнал об исках после звонка «Фонтанки» 21 декабря. Он заявил, что «Вимос» точно никаких заявлений о банкротстве не подавал.



В пресс-службе торгового дома сообщили «Фонтанке», что объявление на сайте картотеки является недостоверным и не возникало по инициативе компаний ООО «Стройторговля» и ООО «Якорь».



«Данные компании с исковым заявлением в суд не обращались. В настоящий момент по их заявлению в органах полиции идет расследование появления данного недостоверного объявления. Также направлены заявления в адрес председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И в правительство Ленинградской области», — заявили в «Вимосе».



Руководство компаний рассматривает три возможные версии появления заявлений: «попытка рейдерского захвата, недобросовестная конкуренция и умышленные противоправные действия с целью создания негативных последствий для компаний».



ТД «Вимос» — один из лидеров петербургского и областного рынка DIY-ретейла. Сеть насчитывает 40 магазинов, более половины из которых — торговые центры и гипермаркеты. По данным СПАРК, совокупная выручка компаний «Стройторговля» и «Якорь» в 2019 году составила 7,96 млрд рублей, а чистая прибыль — 77,9 млн рублей.

