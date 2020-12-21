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Двойники компаний «Вимоса» подали иски о банкротстве на полтриллиона рублей. В торговом доме завили, что не имеют к этому отношения

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал заявления о банкротстве ООО «Стройторговля» и ООО «Якорь», поданные самими юрлицами. Общая сумма их требований составила почти 500 млрд рублей. Названия и данные организаций совпадают с данными компаний, входящих в сеть строительных магазинов «Вимос», но в торговом доме заявляют, что никаких исков не подавали.

Суд зарегистрировал заявления о несостоятельности компаний-двойников несколько дней назад. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных судов. Согласно этим данным, сумма иска ООО «Стройторговля» к самому себе составила 352 млрд рублей, а ООО «Якорь» — 138 млрд рублей. Указанные в картотеке реквизиты фирм соответствуют тем, что принадлежат бизнесмену Владимиру Гурьеву и его дочери Лидии Виноградовой.

Основатель, президент и владелец сети строительных магазинов Владимир Гурьев узнал об исках после звонка «Фонтанки» 21 декабря. Он заявил, что «Вимос» точно никаких заявлений о банкротстве не подавал.

В пресс-службе торгового дома сообщили «Фонтанке», что объявление на сайте картотеки является недостоверным и не возникало по инициативе компаний ООО «Стройторговля» и ООО «Якорь».

«Данные компании с исковым заявлением в суд не обращались. В настоящий момент по их заявлению в органах полиции идет расследование появления данного недостоверного объявления. Также направлены заявления в адрес председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И в правительство Ленинградской области», — заявили в «Вимосе».

Руководство компаний рассматривает три возможные версии появления заявлений: «попытка рейдерского захвата, недобросовестная конкуренция и умышленные противоправные действия с целью создания негативных последствий для компаний».

ТД «Вимос» — один из лидеров петербургского и областного рынка DIY-ретейла. Сеть насчитывает 40 магазинов, более половины из которых — торговые центры и гипермаркеты. По данным СПАРК, совокупная выручка компаний «Стройторговля» и «Якорь» в 2019 году составила 7,96 млрд рублей, а чистая прибыль — 77,9 млн рублей.

По данным «Вимоса», товарооборот сети в 2020 году увеличился на 19%, а в декабре, предположительно, вырастет на 40%. Ежегодно торговый дом, по собственным подсчетам, выплачивает более 700 млн рублей налогов, и в августе этого года вошел в список системообразующих предприятий Ленинградской области. Если точнее, в июле Межведомственная комиссия по определению системообразующих организаций Ленобласти решила включить в перечень именно «Стройторговлю».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Skazochny
Вимос ещё не набрал нужное количество кредиторки,чтобы сваливать
Antivse
Редкостное дно эти стройбазы, ассортимент так себе, цены конские. Если какого-то крепежа чуть не хватило, фитинга или пару мешков цемента купить еще можно, то что-то серьезное или много дешевле из города привезти или из альтернативных вариантов.
Пиломатериал на лесопилке значительно лучшего качества стоит в 1,6-1,8 раза дешевле, например. Металлопрокат на не самой дешевой базе % на 20 дешевле и т.д.
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