Взрыв в хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани объяснили «промасленными перчатками»

В хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани произошел взрыв вечером 19 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.



«В 20:49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги», - заявили в ведомстве.



При взрыве пострадал сотрудник больницы, он госпитализирован. Эвакуацию проводить не пришлось. По данным Минздрава, подача кислорода нарушена не была, оборудование, которое его обеспечивает, не пострадало. Взорвался баллон из резерва на случай повреждения основного оборудования.

