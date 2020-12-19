Британские ученые срочно пытаются выяснить, насколько опасен новый вид коронавируса и спасет ли от него вакцина

«В связи с быстрым распространением нового вида вируса, на основе предварительных прогнозов и быстро растущего числа заражений на юго-востоке Англии, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам теперь полагает, что новый тип вируса может распространяться с большей скоростью», — заявил 19 декабря Уитти.

Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, имеет высокую скорость распространения, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Сейчас британские ученые занимаются его изучением в срочном порядке.

При этом, по его словам, нет никаких доказательств того, что он опаснее обычного коронавируса. Но пока это неточно.



«В настоящее время нет никаких доказательств того, что новый штамм вызывает более высокий уровень смертности или что он влияет на вакцины и лечение, хотя в настоящее время ведется срочная работа, чтобы подтвердить это», — заявил главный врач.



Как писала «Фонтанка», на фоне обнаружения новой версии коронавируса в Лондоне был введен максимальный локдаун.

