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Полуголый, грязный и молодой заблудился в квартире петербурженки. Его нашли под окнами

Беспокойное утро обеспечил незваный гость жительнице Калининского района Петербурга. Трёхкомнатная квартира стала для него лабиринтом, лихорадочные поиски выхода закончились под окнами.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне в начале седьмого утра помощи полиции запросила 55-летняя жительница дома 70 по проспекту Просвещения. Её предрассветный покой нарушил ворвавшийся в квартиру мужчина. Дама почтенного возраста описала его как молодого, грязного и полуголого.

Гость в одних трусах бросался из комнаты в комнату, молчал и, по наблюдению хозяйки, безуспешно искал выход. С приездом полиции он всё-таки смог покинуть квартиру, но способ выбрал не самый тривиальный. Его нашли восемью этажами ниже, спросить о причинах поступка не представлялось возможным.

Мужчину госпитализировали в Елизаветинскую больницу со множественными переломами и травмами внутренних органов. Он в реанимации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Antivse
Соль...
Владислав М
А зачем она незнакомому полуголому парню в 6 утра дверь открыла?
serg1956
спьяну этаж перепутал, соболезную
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