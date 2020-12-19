В Петербурге за сутки выявили более 3700 случаев коронавируса. По России заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3754 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Уровень заболеваемости, судя по этим цифрам, почти не меняется — накануне сообщалось о 3757 случаях. Аналогичная ситуация складывается и по России — за 24 часа зафиксировано 28209 заразившихся (против 28552 накануне).



Лидером по ежедневному приросту остаётся Москва. Там выявили ещё 6 459 заболевших. При этом выписали за сутки 5 925, тогда как в Петербурге таких 3 025 человек.