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В Петербурге за сутки выявили более 3700 случаев коронавируса. По России заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3754 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Уровень заболеваемости, судя по этим цифрам, почти не меняется — накануне сообщалось о 3757 случаях. Аналогичная ситуация складывается и по России — за 24 часа зафиксировано 28209 заразившихся (против 28552 накануне).

Лидером по ежедневному приросту остаётся Москва. Там выявили ещё 6 459 заболевших. При этом выписали за сутки 5 925, тогда как в Петербурге таких 3 025 человек.

За весь период пандемии в городе на Неве зарегистрировано 197 054 случая коронавируса. В России заболели 2 819 429 человек.

Петербургский оперштаб рапортует о 45 108 обследованных за день. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1 807 заболевших. Из них девять находятся в обсерваторе, 1 457 — контактные, 341 — на самоизоляции.

В комитете по здравоохранению сообщают, что город вышел на плато по заболеваемости, но объясняют его техническими причинами: пропускная способность лабораторий себя исчерпала, ПЦР-тестов необходимо больше.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Валерий Мазнев
Фонтанка! Убедительно просим давать статистику госпитализированных с КОВИД! Совершенно понятно, что статистика "вновь зараженных"- полностью враная....
264551991
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

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Заранее большое человеческое спасибо....
Modest_5e4ce41f7533b
Примерно то же самое с сезонным гриппом случается, но чуть в меньших масштабах. Один патологоанатом называл грипп великим санитаром. Обычно, разговоры ограничивались эпидемическим порогом. Тема роста смертности не педалировалась.
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