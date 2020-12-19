В Петербурге за сутки выявили более 3700 случаев коронавируса. По России заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3754 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Уровень заболеваемости, судя по этим цифрам, почти не меняется — накануне сообщалось о 3757 случаях. Аналогичная ситуация складывается и по России — за 24 часа зафиксировано 28209 заразившихся (против 28552 накануне).
Лидером по ежедневному приросту остаётся Москва. Там выявили ещё 6 459 заболевших. При этом выписали за сутки 5 925, тогда как в Петербурге таких 3 025 человек.
За весь период пандемии в городе на Неве зарегистрировано 197 054 случая коронавируса. В России заболели 2 819 429 человек.
Петербургский оперштаб рапортует о 45 108 обследованных за день. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1 807 заболевших. Из них девять находятся в обсерваторе, 1 457 — контактные, 341 — на самоизоляции.
В комитете по здравоохранению сообщают, что город вышел на плато по заболеваемости, но объясняют его техническими причинами: пропускная способность лабораторий себя исчерпала, ПЦР-тестов необходимо больше.