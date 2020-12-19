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Камеры сняли, как «Ленд Крузер» сбивает пешехода на Обуховской Обороны. Пострадавший и внедорожник пролетели несколько метров

ДТП с участием внедорожника на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге сняли камеры. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» ночью 19 декабря.

Судя по кадрам, Toyota Land Cruiser Prado внезапно съехал с проезжей части и сбил пешехода, который шёл по тротуару спиной к транспортному потоку. Вместе с машиной он пролетел несколько метров и приземлился на заснеженную набережную неподалёку от спуска к Неве. Всё произошло за считанные секунды.

В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы пишут, что пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. «Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в полицейский главк.

Ранее свидетели происшествия сообщали, что водитель внедорожника остался жив, но медицинская помощь понадобилась его пассажирке. В комментариях автомобилисты назвали этот участок дороги опасным, а некоторые участники группы предположили, что владелец «Ленд Крузера» мог превысить скорость, и его машину занесло на обледенелой дороге, что и привело к ДТП.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

shushu
Пешеход, если выжил после такого удара, то это просто чудо.
pride
Водитель ведра жив, а что с пешеходом вас не волнует? Лучше б водитель ведра сдох!
Мойше
Вангую, что без Воланда не обошлось
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