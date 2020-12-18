Стриминг-сервис Spotify разместил на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка билборд с российским композитором Петром Чайковским. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе сервиса.
Чайковский стал абсолютным лидером среди российских композиторов и исполнителей, популярных за рубежом. Его ежемесячная аудитория составляет 4,8 млн человек по всему миру. Это первый композитор из России, чей билборд появился на Таймс-сквер.
Самыми популярными композициями Чайковского в Spotify стали следующие произведения:
Балет «Лебединое озеро» op 20, действие II, сцена 10 — в исполнении Andre Prévin (Лондонский симфонический оркестр);
балет «Щелкунчик» op 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония);
балет «Щелкунчик» op 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» — в исполнении Михаила Плетнева (Российский национальный оркестр);
балет «Щелкунчик» op 71, действие I, сцена 2: «Марш» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония);
«Детский альбом» op 39, сцена 3: «Мама» — в исполнении Carol Rosenberger.