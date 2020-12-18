FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Чайковский стал первым российским композитором на билборде Spotify на Таймс-сквер

Стриминг-сервис Spotify разместил на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка билборд с российским композитором Петром Чайковским. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе сервиса.

Чайковский стал абсолютным лидером среди российских композиторов и исполнителей, популярных за рубежом. Его ежемесячная аудитория составляет 4,8 млн человек по всему миру. Это первый композитор из России, чей билборд появился на Таймс-сквер.

Фото: spotify

Самыми популярными композициями Чайковского в Spotify стали следующие произведения:

Балет «Лебединое озеро» op 20, действие II, сцена 10 — в исполнении Andre Prévin (Лондонский симфонический оркестр);

балет «Щелкунчик» op 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония);

балет «Щелкунчик» op 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» — в исполнении Михаила Плетнева (Российский национальный оркестр);

балет «Щелкунчик» op 71, действие I, сцена 2: «Марш» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония);

«Детский альбом» op 39, сцена 3: «Мама» — в исполнении Carol Rosenberger.

Фото: spotify

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

piterez
БРАВО! Петр Ильич, мы гордимся Вами и жалеем о том, что в наше время нет Вам равных!
264520471
Точно сказано, сказка в каждой мелодии - это о нем
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний