Стриминг-сервис Spotify разместил на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка билборд с российским композитором Петром Чайковским. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе сервиса.



Чайковский стал абсолютным лидером среди российских композиторов и исполнителей, популярных за рубежом. Его ежемесячная аудитория составляет 4,8 млн человек по всему миру. Это первый композитор из России, чей билборд появился на Таймс-сквер.