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Spotify рассказал, какую российскую музыку слушают за границей

Зарубежные пользователи стримингового сервиса Spotify среди российской музыки предпочитают слушать Петра Чайковского, а также Моргенштерна, IC3PEAK и группу «Тату». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании 20 июля пишет ТАСС.

На втором месте по прослушиваниям после Чайковского оказался ижевский дуэт Rauf&Faik, Моргенштерн же — на третьем.

«Несмотря на то, что в своих текстах Моргенштерн пытается сравнить себя с классиками (например Пушкиным), он не смог обогнать по популярности Петра Ильича Чайковского и занял только третью строчку», — прокомментировали такой результат в Spotify и напомнили, что в минувшем мае Моргенштерн выпустил cразу два альбома — Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business.

Среди исполнителей, которых также активно слушают за границей, оказались IC3PEAK, известные своими клипами и мрачными текстами с отсылками к российским реалиям, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, ARTY и коллектив «Тату», занявший седьмую строку рейтинга по популярности.

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Комментарии (1)

266081655
Петя Чайковский рулез... На первом месте!
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