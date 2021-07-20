Spotify рассказал, какую российскую музыку слушают за границей

Зарубежные пользователи стримингового сервиса Spotify среди российской музыки предпочитают слушать Петра Чайковского, а также Моргенштерна, IC3PEAK и группу «Тату». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании 20 июля пишет ТАСС.



На втором месте по прослушиваниям после Чайковского оказался ижевский дуэт Rauf&Faik, Моргенштерн же — на третьем.



«Несмотря на то, что в своих текстах Моргенштерн пытается сравнить себя с классиками (например Пушкиным), он не смог обогнать по популярности Петра Ильича Чайковского и занял только третью строчку», — прокомментировали такой результат в Spotify и напомнили, что в минувшем мае Моргенштерн выпустил cразу два альбома — Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business.