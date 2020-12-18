FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Создатель «летающей тарелки» рассказал, что упало на петербургской кольцевой. «Приземление» прошло без пострадавших

Стали известны подробности ДТП на 60-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге, которое случилось вечером 18 декабря. Создатель огромной детали, которая заставила понервничать водителя легкового автомобиля, признал в ней часть гидротурбины.

«На опубликованных фотографиях часть направляющего аппарата гидротурбины. За транспортировку груза отвечает компания-подрядчик. Ответственность за крепеж груза на транспорте также несет перевозчик», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Силовые машины».

Представитель компании также добавил, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 21:30 в районе дорожного происшествия всё ещё наблюдается транспортный затор, но его длина сократилась в два раза – она составляет около трёх километров.

Как ранее писала «Фонтанка», на участке кольцевой автодороги огромная деталь слетела с трала и упала на легковой автомобиль. Очевидцы опубликовали фотографии этой аварии в социальной сети. Некоторым из них показалось, что из-за своей формы деталь могла бы стать частью «летающей тарелки». Знатокам кино случившееся напомнило эпизод из фильма ужасов, а то, что это произошло на самом деле, заставило их признаться в появлении новой фобии.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний