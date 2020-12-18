Создатель «летающей тарелки» рассказал, что упало на петербургской кольцевой. «Приземление» прошло без пострадавших

«На опубликованных фотографиях часть направляющего аппарата гидротурбины. За транспортировку груза отвечает компания-подрядчик. Ответственность за крепеж груза на транспорте также несет перевозчик», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Силовые машины».

Стали известны подробности ДТП на 60-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге, которое случилось вечером 18 декабря. Создатель огромной детали, которая заставила понервничать водителя легкового автомобиля, признал в ней часть гидротурбины.

Представитель компании также добавил, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 21:30 в районе дорожного происшествия всё ещё наблюдается транспортный затор, но его длина сократилась в два раза – она составляет около трёх километров.



Как ранее писала «Фонтанка», на участке кольцевой автодороги огромная деталь слетела с трала и упала на легковой автомобиль. Очевидцы опубликовали фотографии этой аварии в социальной сети. Некоторым из них показалось, что из-за своей формы деталь могла бы стать частью «летающей тарелки». Знатокам кино случившееся напомнило эпизод из фильма ужасов, а то, что это произошло на самом деле, заставило их признаться в появлении новой фобии.

