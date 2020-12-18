Нетривиальная авария произошла вечером 18 декабря на участке кольцевой автодороги в Петербурге. Фотографии, на которых запечатлены её последствия, очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Увиденное на снимках напомнило жителям города эпизод из фильма ужасов и заставило признаться в появлении новой фобии.

Как рассказала «Фонтанке» автомобилистка Наталья, она стала свидетельницей происшествия около семи вечера на 60-м километре внутреннего кольца КАД. По ее словам, огромная деталь, которая была прикреплена к тралу, упала на легковой автомобиль.

«Деталь лежала на капоте машины, думаю, пострадавших нет», — отметила она, добавив, что авария привела к пробке. Согласно данным «Яндекса», длина транспортного затора составляет 6,5 километра.



В комментариях к посту участники группы предположили, что на фотографии — «четверть крышки гидравлической турбины», которые делают на ЛМЗ в Петербурге. По их мнению, она может весить от 10 до 25 тонн.



Некоторым показалось, что из-за своей формы деталь могла бы быть частью «летающей тарелки». Знатокам кино случившееся напомнило эпизод из фильма ужасов, а то, что это произошло на самом деле, заставило их признаться в появлении новой фобии.



«Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

