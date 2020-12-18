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Российский «Союз» вывел на орбиту 36 спутников OneWeb для проекта спутникового интернета

Все 36 британских спутников OneWeb, запущенных с космодрома «Восточный» на ракете «Союз-2.1б», вышли на расчетную орбиту. Об этом 18 декабря в своем Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно», - написал он.

Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками стартовала с «Восточного» в 15.26, через девять минут головная часть отделилась от третьей ступени ракеты.

Первые шесть спутников британской компании OneWeb вышли на орбиту с космодрома «Куру» в феврале 2019 года. В феврале этого года еще 34 аппарата запустили с Байконура. Всего компания планирует развернуть на орбите около 600 спутников. Для этого собираются запустить 16 российских ракет «Союз» в 2020-22 годах.

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому Интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

В России контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в Интернет в любой точке мира получило дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец». Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Ван Веб запретил же Роскомсрам. Наверное,из-за высокой стоимости услуг (800$ в месяц), конечно.
Агроном аэродрома
Сразу два вопроса - разве "Москва" в лице фээсбэ не разосралась с бриташками (запрет ванвеба) и не стоило ли включить место старта в заголовок? :)
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