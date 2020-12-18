Все 36 британских спутников OneWeb, запущенных с космодрома «Восточный» на ракете «Союз-2.1б», вышли на расчетную орбиту. Об этом 18 декабря в своем Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками стартовала с «Восточного» в 15.26, через девять минут головная часть отделилась от третьей ступени ракеты.



Первые шесть спутников британской компании OneWeb вышли на орбиту с космодрома «Куру» в феврале 2019 года. В феврале этого года еще 34 аппарата запустили с Байконура. Всего компания планирует развернуть на орбите около 600 спутников. Для этого собираются запустить 16 российских ракет «Союз» в 2020-22 годах.