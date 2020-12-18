Записывать на вакцинацию от коронавируса в Петербурге всех желающих будут через интернет и по номеру 122. Алгоритмы этой работы прорабатываются, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Когда начнется массовая вакцинация, когда будут привиты организованные группы, тогда мы будем предоставлять возможность вакцинироваться широкому кругу лиц. Будут подготовлены алгоритмы, и мы сейчас прорабатываем как записи через интернет, так и через линию 122. Это будут приоритетные формы записи», — рассказал он 18 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».
Как писала «Фонтанка», сейчас идет вакцинация групп риска: врачей, учителей, соцработников. На очереди — сотрудники полиции и работники транспорта. Ограничения связаны с тем, что вакцины пока немного, и когда Минздрав пришлёт Петербургу больше — неизвестно.