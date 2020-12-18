Записывать на вакцинацию от коронавируса в Петербурге всех желающих будут через интернет и по номеру 122. Алгоритмы этой работы прорабатываются, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Когда начнется массовая вакцинация, когда будут привиты организованные группы, тогда мы будем предоставлять возможность вакцинироваться широкому кругу лиц. Будут подготовлены алгоритмы, и мы сейчас прорабатываем как записи через интернет, так и через линию 122. Это будут приоритетные формы записи», — рассказал он 18 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».