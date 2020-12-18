Петербург запросил у Минздрава более 150 тысячи доз вакцины, чтобы хватило на полицейских и кондукторов. Когда пришлют, неизвестно

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о крупнейшем запросе вакцины для Петербурга. От Минздрава город хочет получить «добро» на поставку полутора сотен тысяч доз. Когда их пришлют, сказать точно пока трудно.



«Направили запрос по нашей потребности на ближайшее время. Для того, чтобы вакцинировать приоритетные категории. Запрос превышает 150 тысяч доз. Поэтому мы с нетерпением ждем когда придет эта вакцина, чтобы не отказывать ни одному желающему из приоритнетной группы, — заявил чиновник 18 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — В настоящее время городом получено порядка 5900 доз вакцины. Да, это небольшое число. Но мы надеемся, что в ближайшее время Министерство здравоохранения, принимая во внимание, все-таки, население Санкт-Петербурга, и тот факт, что заболеваемость коронавирусом высока, предоставит городу дополнительное количество вакцины».