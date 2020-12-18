Вакцина Moderna одобрена в США. Трамп обещает помочь миру в борьбе с «китайским вирусом»

Уходящий президент Америки сообщил, что в стране «немедленно» начнутся поставки препарата Moderna.



«Вакцина Moderna одобрена. Поставки начнутся немедленно», — написал 18 декабря Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, от «китайского вируса» страдают Европа и другие части мира. Трамп заверил, что американская «вакцина уже в пути».

В марте на встрече с администрацией Дональда Трампа гендиректор компании Стефан Бансель заявил, что им потребуется несколько месяцев, чтобы создать вакцину от коронавируса. Позже Moderna получила из бюджета США $ 2,48 млрд и стала ключевой частью программы администрации Трампа Warp Speed. 30 ноября компания представила данные об эффективности препарата регулирующим органам США и подала заявку на ускоренную регистрацию своей вакцины. В Moderna заявили, что эффективность разработанного продукта составляет 94,1%, при этом против тяжелых форм коронавируса препарат эффективен в 100% случаев.