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Вакцина Moderna одобрена в США. Трамп обещает помочь миру в борьбе с «китайским вирусом»

Уходящий президент Америки сообщил, что в стране «немедленно» начнутся поставки препарата Moderna.

«Вакцина Moderna одобрена. Поставки начнутся немедленно», — написал 18 декабря Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, от «китайского вируса» страдают Европа и другие части мира. Трамп заверил, что американская «вакцина уже в пути».

В марте на встрече с администрацией Дональда Трампа гендиректор компании Стефан Бансель заявил, что им потребуется несколько месяцев, чтобы создать вакцину от коронавируса. Позже Moderna получила из бюджета США $ 2,48 млрд и стала ключевой частью программы администрации Трампа Warp Speed. 30 ноября компания представила данные об эффективности препарата регулирующим органам США и подала заявку на ускоренную регистрацию своей вакцины. В Moderna заявили, что эффективность разработанного продукта составляет 94,1%, при этом против тяжелых форм коронавируса препарат эффективен в 100% случаев.

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Комментарии (6)

USSR_forever
Пусть вышлет в качестве Гуманитарной помощи по линии Красного креста. Хоть прививку нормальную сделаю тут, раз железный занавес царя-гороха опущен.
i224
Вообще-то чипирование обещали...
Piter Russo
Очередная РНК-вакцина, такой тип вакцины никогда массово не использовавшаяся, влияние на организм человека в продолжительный период не изучался... третий этап тестирования они еще не прошли полностью. Но одобрили... Желаю удачи)
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