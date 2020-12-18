От одного дома на Дунайском угнали сразу два кроссовера, а сотрудник газовой компании лишился представительского Genesis

Как стало известно «Фонтанке», вечером 17 декабря в полицию обратился 37-летний петербуржец, работающий специалистом в крупном газовом холдинге. Он сообщил, что в период с восьми вечера 15 декабря до шести вечера 17 декабря от дома 146, корпус 3, по Бухарестской улице пропал его красный Genesis G70 2019 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,06 миллиона рублей. Автоматизированная система контроля засекла машину 17 декабря: в половине третьего часа дня она следовала по Дунайскому проспекту от Бухарестской к Софийской улице.

Угонщики за сутки проредили автопарк корейских машин в Московском, Калининском и Фрунзенском районах Петербурга. Среди добычи — пара кроссоверов, спортивный автомобиль и даже представительский компакт-кар. Причем кроссоверы оказались соседями.

В Калининском районе похитили спортивный KIA Stinger. В полицию об угоне сообщила 39-летняя владелица машины, женщина проживает в Петербурге и официально не работает. Автомобиль пропал между 22:20 16 декабря и 10:48 17 декабря от дома 85 по проспекту Металлистов. Белый спорткар 2019 года заявительница оценила в 2 144 900 рублей.

В Московском районе угонщики прошлись по кроссоверам, не разбредаясь далеко. 61-летний пенсионер сообщил, что в период с 17:30 16 декабря до 9:30 17 декабря от дома 7, корпус 7, по Дунайскому проспекту кто-то похитил его черный Hyundai Santa Fe 2019 года. Ущерб составил 1,95 миллиона рублей. Камера видеонаблюдения засняла, как в районе 20:54 к машине подошел неизвестный, сел в нее и уехал.

А вечером 17 декабря у того же дома машины лишился 32-летний менеджер. Серый Hyundai Tucson 2020 года выпуска увели за два часа — между шестью и восемью часами вечера. Автомобиль стоимостью 2,2 миллиона рублей принадлежит лизинговой компании.

По факту последнего угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по остальным дела уже возбудили — по статье о краже в крупном (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).