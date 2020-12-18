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У банка на Красного Текстильщика полыхал «Пежо»

«Пежо» загорелся днем 18 декабря у офиса банка на улице Красного Текстильщика, 2.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 11:58. В 12:09 пожар уже был ликвидирован силами 2 единиц техники и 8 человек личного состава.

В легковом автомобиле выгорел салон и моторный отсек на площади 5 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

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