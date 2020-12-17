Десятки человек пришли на помощь провалившемуся в полынью виндсёрферу в Курортном районе Петербурга. Чтобы вызволить его из ледяного плена, в ход шло всё, что оказалось под рукой.
Историю успешного спасения «Фонтанке» рассказал его очевидец Станислав. Дело было на Сестрорецком разливе, на льду которого отдыхали любители коньков, финских саней, хоккея и других зимних развлечений. В какой-то момент толпа отдыхающих услышала звук удара — это был виндсёрфер, который упал и провалился под лёд.
«На озере очень хорошая слышимость, и когда он на скорости врезался в лёд, это было очень слышно. Лёд был довольно толстый, но в данном месте, видимо, была полынья. Обычных людей на коньках он выдерживал, а вот виндсёрферу не повезло — слишком большой вес вместе с оборудованием», — описал ситуацию Станислав.
По его словам, все сразу бросились на помощь попавшему в беду мужчине. «Сначала «плюшками» пытались вытащить, но не эффективно было. Потом кто-то привёз верёвку, которую кинули ему. Он привязал её к саням, после чего все, человек 15, взялись за неё и потихоньку начали тащить. Так и вытащили», — рассказал собеседник «Фонтанки» о ходе спасательной операции.
Говоря о состоянии виндсёрфера после спасения, он отметил, что тот отделался лёгким испугом и даже не промок, так как на нём был гидрокостюм.