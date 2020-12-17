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В Петербурге провалившегося под лёд виндсёрфера вытаскивали «плюшками», но помогли верёвка и сани. Его спасение сняли на камеру

Десятки человек пришли на помощь провалившемуся в полынью виндсёрферу в Курортном районе Петербурга. Чтобы вызволить его из ледяного плена, в ход шло всё, что оказалось под рукой.

Историю успешного спасения «Фонтанке» рассказал его очевидец Станислав. Дело было на Сестрорецком разливе, на льду которого отдыхали любители коньков, финских саней, хоккея и других зимних развлечений. В какой-то момент толпа отдыхающих услышала звук удара — это был виндсёрфер, который упал и провалился под лёд.

«На озере очень хорошая слышимость, и когда он на скорости врезался в лёд, это было очень слышно. Лёд был довольно толстый, но в данном месте, видимо, была полынья. Обычных людей на коньках он выдерживал, а вот виндсёрферу не повезло — слишком большой вес вместе с оборудованием», — описал ситуацию Станислав.

По его словам, все сразу бросились на помощь попавшему в беду мужчине. «Сначала «плюшками» пытались вытащить, но не эффективно было. Потом кто-то привёз верёвку, которую кинули ему. Он привязал её к саням, после чего все, человек 15, взялись за неё и потихоньку начали тащить. Так и вытащили», — рассказал собеседник «Фонтанки» о ходе спасательной операции.

Говоря о состоянии виндсёрфера после спасения, он отметил, что тот отделался лёгким испугом и даже не промок, так как на нём был гидрокостюм.

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Комментарии (1)

Алекс81
Слабоумие и отвага? Нет, только слабоумие
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