Десятки человек пришли на помощь провалившемуся в полынью виндсёрферу в Курортном районе Петербурга. Чтобы вызволить его из ледяного плена, в ход шло всё, что оказалось под рукой.



Историю успешного спасения «Фонтанке» рассказал его очевидец Станислав. Дело было на Сестрорецком разливе, на льду которого отдыхали любители коньков, финских саней, хоккея и других зимних развлечений. В какой-то момент толпа отдыхающих услышала звук удара — это был виндсёрфер, который упал и провалился под лёд.



«На озере очень хорошая слышимость, и когда он на скорости врезался в лёд, это было очень слышно. Лёд был довольно толстый, но в данном месте, видимо, была полынья. Обычных людей на коньках он выдерживал, а вот виндсёрферу не повезло — слишком большой вес вместе с оборудованием», — описал ситуацию Станислав.