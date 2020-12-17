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Российские родители получат по 5 тысяч рублей на каждого дошкольника

Российские семьи с детьми до 7 лет получат по пять тысяч рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Вопрос стал финальным в его традиционной пресс-конференции.

«Всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тыс. руб., каждому ребенку. В семье, где есть дети до 7 лет включительно. Это будет скромный подарок государства», — сказал президент 17 декабря. Позже он уточнил, что деньги перечислят до конца этого года и по той же схеме, что и весенне-летние выплаты семьям с детьми.

В течение пресс-конференции Путина неоднократно спрашивали, будут ли продлены выплаты семьям с детьми, введённые в коронавирусный год. Президент отвечал, что пока такие меры не запланированы.

В рамках поддержки в пандемию российским семьям с детьми от 3 до 16 лет в 2020 году дважды выплачивали по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Также по пять тысяч получили семьи с детьми до трёх лет.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

Полную трансляцию с пресс-конференции читайте на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

walker_5e4cd299a1c68
-А что можно купить на 100 рублей?
-На 100 рублей?
-Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада.
Х/Ф "Место встречи".
Skazochny
После семи лет уже вполне могут работать в доставке еды или на стройке.
Mash
Эх, не наделал в свое время, сейчас бы пятнашку как с куста
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