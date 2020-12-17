Российские родители получат по 5 тысяч рублей на каждого дошкольника

Российские семьи с детьми до 7 лет получат по пять тысяч рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Вопрос стал финальным в его традиционной пресс-конференции.



«Всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тыс. руб., каждому ребенку. В семье, где есть дети до 7 лет включительно. Это будет скромный подарок государства», — сказал президент 17 декабря. Позже он уточнил, что деньги перечислят до конца этого года и по той же схеме, что и весенне-летние выплаты семьям с детьми.

В течение пресс-конференции Путина неоднократно спрашивали, будут ли продлены выплаты семьям с детьми, введённые в коронавирусный год. Президент отвечал, что пока такие меры не запланированы.