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Путин заявил, что рано прощать Ивана Сафронова: «Самый большой грех — это предательство»

Владимир Путин заявил, что передача информации закрытого характера иностранным спецслужбам — это предательство, но вину журналиста Ивана Сафронова будет определять суд. Вопрос возможного помилования президент назвал преждевременным.

Дело Ивана Сафронова президент комментировал в рамках ответа своему любимому журналисту, спецкору газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову. Вопрос был задан на традиционной президентской пресс-конференции 17 декабря, но больше походил на прошение о помиловании.

«Ну ладно, в конце концов, он мог оступиться, если это было... это было бы «не ведал, что творил», его можно простить. Я знал Ивана не хуже, чем знал его отца, кристально чистого человека, и я готов прямо сейчас поручиться за Ивана Сафронова. Не повторится. Если повторится, пойдем вместе», — сказал Колесников.

Владимир Путин ответил практически теми же словами, что и на недавнем заседании Совета по правам человека. «Вы сказали, что он мог оступиться. Ну, бывает. За это можно было бы простить. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Какой он реально вред нанес. Вообще ему вменяется шпионаж, измена. Самый большой грех, который у нас есть, — это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство», — сказал президент.

Он выразил сочувствие людям, которые доверяют Сафронову, подчеркнул, что определить степень общественной опасности должен суд, а вопрос помилования — это следующий этап, и является пока преждевременным.

Владимир Путин повторил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность. «Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью», — добавил Путин и снова заявил, что уголовное преследование Сафронова связано, в том числе, с периодом работы в Роскосмосе.

Еще на прошлой неделе госкорпорация «Роскосмос» фактически выступила с опровержением Путина, заявив, что Сафронов не имел допуска к гостайне в те периоды, которые исследует следствие.

Советник главы корпорации «Роскосмос» по информационной политике Иван Сафронов, а в прошлом журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», летом 2020 года был арестован и обвинен в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260642011
Путин: «Самый большой грех — это предательство»
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Да уж, предать присягу советскому союзу и советскому народу, родной коммунистической партии и КГБ это вам не чаю выпить.
Савва Морозов
а про ефремова кто-нибудь спросит?
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