Путин заявил, что рано прощать Ивана Сафронова: «Самый большой грех — это предательство»

Владимир Путин заявил, что передача информации закрытого характера иностранным спецслужбам — это предательство, но вину журналиста Ивана Сафронова будет определять суд. Вопрос возможного помилования президент назвал преждевременным.

Дело Ивана Сафронова президент комментировал в рамках ответа своему любимому журналисту, спецкору газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову. Вопрос был задан на традиционной президентской пресс-конференции 17 декабря, но больше походил на прошение о помиловании. «Ну ладно, в конце концов, он мог оступиться, если это было... это было бы «не ведал, что творил», его можно простить. Я знал Ивана не хуже, чем знал его отца, кристально чистого человека, и я готов прямо сейчас поручиться за Ивана Сафронова. Не повторится. Если повторится, пойдем вместе», — сказал Колесников.

Владимир Путин ответил практически теми же словами, что и на недавнем заседании Совета по правам человека. «Вы сказали, что он мог оступиться. Ну, бывает. За это можно было бы простить. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Какой он реально вред нанес. Вообще ему вменяется шпионаж, измена. Самый большой грех, который у нас есть, — это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство», — сказал президент. Он выразил сочувствие людям, которые доверяют Сафронову, подчеркнул, что определить степень общественной опасности должен суд, а вопрос помилования — это следующий этап, и является пока преждевременным. Владимир Путин повторил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность. «Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью», — добавил Путин и снова заявил, что уголовное преследование Сафронова связано, в том числе, с периодом работы в Роскосмосе.