«Да, мы белые и пушистые. По сравнению с вами». Путин атаковал вопросами британского журналиста

«По сравнению с вами мы, да, белые и пушистые. Так и есть», — сообщил 17 декабря 2020 года Владимир Путин британскому журналисту во время большой пресс-конференции.
В качестве примера глава государства привел выход западных стран из договоров о вооружениях и попытки НАТО приблизиться к границам России. «Нам чего делать? Оставить все как есть? <...> Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» — задался вопросами российский президент.
Путин подчеркнул, что чувствует ответственность перед страной, поэтому он все будет делать в ее интересах.
В конце своей речи глава государства обратился к западным партнерам фразой из мультфильма про кота Леопольда: «Давайте жить дружно».
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