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«Да, мы белые и пушистые. По сравнению с вами». Путин атаковал вопросами британского журналиста

«По сравнению с вами мы, да, белые и пушистые. Так и есть», — сообщил 17 декабря 2020 года Владимир Путин британскому журналисту во время большой пресс-конференции.

В качестве примера глава государства привел выход западных стран из договоров о вооружениях и попытки НАТО приблизиться к границам России. «Нам чего делать? Оставить все как есть? <...> Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» — задался вопросами российский президент.

Путин подчеркнул, что чувствует ответственность перед страной, поэтому он все будет делать в ее интересах.

В конце своей речи глава государства обратился к западным партнерам фразой из мультфильма про кота Леопольда: «Давайте жить дружно».

Новость дополняется.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

COVID-2036
скушно... сзади пионерка, спереди - пенсионерка... дорогая редакция, проверьте, может Боярский припарковался где-нить неподалеку
USSR_forever
Хватит отождествлять его с положительными образами Кота-Леопольда... Больше на другого персонажа похож: "Тото, чьё имя нельзя называть"
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