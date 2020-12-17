«Да, мы белые и пушистые. По сравнению с вами». Путин атаковал вопросами британского журналиста

«По сравнению с вами мы, да, белые и пушистые. Так и есть», — сообщил 17 декабря 2020 года Владимир Путин британскому журналисту во время большой пресс-конференции.

В качестве примера глава государства привел выход западных стран из договоров о вооружениях и попытки НАТО приблизиться к границам России. «Нам чего делать? Оставить все как есть? <...> Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» — задался вопросами российский президент.

Путин подчеркнул, что чувствует ответственность перед страной, поэтому он все будет делать в ее интересах.