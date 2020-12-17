Про уродов и протезы. Что рассказал 47news инвалид из Волосово после реакции Путина

Фото: скриншот личной страницы Анатолия Терехова, vk.com

На втором часу большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прочитал сообщение из Волосово от Анатолия Терехова. В нескольких предложениях он описал, как ему отказали на приёме.

- Это вам Путин обещал? Вот к нему и обращайтесь... Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно? – зачитал обиду жителя Волосова глава государства. А потом добавил: "В семье не без урода. А по поводу того, кто так с вами обращался, мы попытаемся выяснить. Попрошу губернатора, чтобы он разобрался".

47news первым дозвонился до 55-летнего Терехова. Он — инвалид второй группы. Отморозил пальцы на ногах, потом гангрена и пять операций, ампутация двух ног. С 2003 года он ходит на протезах. Работал монтажником окон и на пилораме, а сейчас — охранником в волосовском ДРСУ. К дорожникам попал через официальную программу трудоустройства инвалидов Ленобласти. - Анатолий Николаевич, кто тот чиновник, что вас обидел, где, когда? - начал 47news с главного. - Пару месяцев назад в волосовский Пенсионный фонд ходил по поводу своей пенсии. А там молодые сотрудницы, двое их было или трое. Фамилий, конечно, не спрашивал. Я и говорю, что Путин по телевизору говорил, как надо таким, как я, пенсию рассчитывать, а они мне: "Вот Путин тебе обещал, то у него и спрашивай. Мы тебе ничего не обещали", — вспомнил собеседник. - Что таким как вы с телеэкрана обещал Путин? - На всю страну Владимир Владимирович сообщил, что к минимальному размеру пенсии должны приплюсовываться ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) и ЕДК (единовременная денежная компенсация), но никак не входить в неё. А мне все это вбили как раз в мою пенсию. Она не дотягивает, до прожиточного минимума в Ленобласти. Я получаю пенсию в 9 тысяч в месяц, прожиточный минимум у нас в регионе 12 300. Без соцпакета получал бы вообще 6 300. Я писал и в Волосово, и в Гатчину, и в Кингисепп везде отвечают: "Вам не положено, нарушений нет".

- А непосредственно с чиновниками Ленобласти вы общались? - Есть опыт. Я 31 год в очереди на квартиру стоял. Сначала как обычный гражданин, потом — как инвалид. На волосовскую администрацию в суд подавал. 12 судебных заседаний, в правительство Ленобласти на приём ходил, характеристики с места жительства и работы носил. В итоге выбил субсидию. Жильё сам покупал в Волосово, - вспомнил Терехов. - Как быть охранником без ног? - А я обыкновенно передвигаюсь, без костылей, на протезах. У меня было желание научиться вновь ходить, я научился. Веду здоровый образ жизни. По мне не скажешь, что я инвалид. Я нигде не афиширую, что у меня ног нет. - Про протезы Путина не хотели спросить? - Так я и спрашивал. Я несколько сообщений ему отправлял. Протезирование — это долго и дорого. Подал заявление на замену протеза. Через год только пришло письмо. Говорят, потерпите, денег на всех не хватает. Но я знаю, что красная цена моему одному протезу 50 тысяч рублей. А они его оценивают в 500 тысяч. Итого на мои ноги надо миллион рублей. Конечно, у государства таких денег нет. И ждём мы протезы годами. Я ещё и про парковку для инвалидов писал. Куда ни посмотришь — везде джипы.

- Кто-то звонил уже вам из власти? - Нет, я сам только позвонил в Кингисепп. У меня там дочка живёт, а супруга как раз к ней поехала. Конечно, все в шоке. А из чиновников пока никто не звонил. Но я готов. На один вопрос президент ответил и хорошо. Александр Калинин, 47news