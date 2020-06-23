FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 17:35
9
Печать

Российские семьи получат ещё раз по 10 тысяч на ребёнка. Вторая выплата пройдёт автоматически

Российские семьи с детьми до 16 лет смогут получить выплаты по 10 тысяч рублей на ребёнка в июле. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Путин 23 июня.

Глава государства подчеркнул, что тем семьям, которые уже получали выплату в июне, не придётся заново подавать заявку. Деньги придут автоматически.

Российские семьи уже получили по 10 тысяч рублей на ребёнка в июне. Мера поддержки стала частью третьего пакета помощи гражданам и бизнесу во время пандемии коронавируса, она затронула почти 50 миллионов человек. На эти цели выделили 197,2 миллиарда рублей.

Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

land
Искренне рад.
Прямые деньги населению в конечном счете вернутся в экономику, а не улетят в офшоры через стройки века.
Куда пойдут тратит полученные средства родители? Скорее всего, купят товары и услуги с хорошим отношением цена/качество, тем самым простимулируют эффективные предприятия.
SoloWand
Здравствуй, скрываемая инфляция!
Mash
Комменты огонь. Наши граждане как стая серых голубей, одинаково выглядят, кинул крохи - радостно кинулись подбирать воркуя, шикнул на них - и они разлетелись сразу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний