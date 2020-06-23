Российские семьи получат ещё раз по 10 тысяч на ребёнка. Вторая выплата пройдёт автоматически

Российские семьи с детьми до 16 лет смогут получить выплаты по 10 тысяч рублей на ребёнка в июле. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Путин 23 июня.



Глава государства подчеркнул, что тем семьям, которые уже получали выплату в июне, не придётся заново подавать заявку. Деньги придут автоматически.

Российские семьи уже получили по 10 тысяч рублей на ребёнка в июне. Мера поддержки стала частью третьего пакета помощи гражданам и бизнесу во время пандемии коронавируса, она затронула почти 50 миллионов человек. На эти цели выделили 197,2 миллиарда рублей.