Создатели «Смешариков» запустили «секретный сериал для пап»

17 декабря создатели мультсериала «Смешарики» выпускают восемь эпизодов первого сезона нового анимационного проекта для дошкольников и младших школьников «Бодо Бородо». Всего эпизодов в этом сезоне будет 60.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Рики», первый сезон посвящен путешествиям. Четырехминутные ролики перенесут зрителей в разные страны и расскажут об их языках и культуре, а также дадут некоторые практические советы. Главный герой роликов — обаятельный бородач.



«Мы разрешили себе чуть больше, чем обычно разрешают себе создатели дошкольного контента, и увидели по нашим первым зрителям, как к просмотру подключались даже папы, — цитирует агентство продюсера проекта Десиславу Медкову. — И тут пазл сложился — у нас получился «секретный» сериал для пап, а символом сериала стала борода, ассоциирующаяся с мудростью, отцами и дедушками».

