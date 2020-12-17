Статистика по коронавирусу в Петербурге стабилизировалась. Число новых зараженных схожее с днём ранее

Коронавирусная статистика в Петербурге в подтверждение слов главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой показывает стабильные результаты, но без резкого роста новых случаев. Как сообщил 17 декабря оперативный штаб, за минувшие сутки в городе выявили 3763 новых случая. Днем ранее их было 3758.

В России за сутки насчитали еще 28 214 заразившихся коронавирусом (накануне этот показатель был равен 26 509). Случаи COVID-19 опять выявили во всех российских регионах. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.