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Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
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Статистика по коронавирусу в Петербурге стабилизировалась. Число новых зараженных схожее с днём ранее

Коронавирусная статистика в Петербурге в подтверждение слов главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой показывает стабильные результаты, но без резкого роста новых случаев. Как сообщил 17 декабря оперативный штаб, за минувшие сутки в городе выявили 3763 новых случая. Днем ранее их было 3758.

В России за сутки насчитали еще 28 214 заразившихся коронавирусом (накануне этот показатель был равен 26 509). Случаи COVID-19 опять выявили во всех российских регионах. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с пандемией рассказал о ситуации в городе: 41035 обследованных на коронавирус за сутки, 1650 горожан остаются под медицинским наблюдением, а общее число заболевших в Петербурге выросло до 189 543.

С начала пандемии в России выявили 2 762 668 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (более 7 миллионов), Индия (почти 10 миллионов) и США (почти 17 миллионов). Всего в мире зафиксировали почти 74,2 миллиона заболевших.

Большинство заразившихся россиян (2 202 540) смогли излечиться. Летальных исходов от COVID-19 в стране зафиксировано 49 151.

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Комментарии (4)

Opioman
С концерта Басты прошло больше двух недель, где обещанный скачок??
Чёрт Опасный
Стабильность!
M_Mary
Исходя из информации о 1000+ госпитализаций за вчерашний день, и установки госпитализировать только крайне тяжелых, даже не смешно уже. Какие 3700....
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