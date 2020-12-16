Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге «завис». Зараженных почти столько же, сколько накануне

Прирост заболевших коронавирусом за сутки 16 декабря в Петербурге составил 3758 случаев, а вчера их было 3765. В России за сутки выявили 26 509 новых заразившихся коронавирусом (накануне этот показатель был равен 26 689). Случаи COVID-19 на этот раз зафиксировали во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5028, а Петербург держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с пандемией рапортует о 35 593 обследованных на коронавирус за сутки. 1782 человека остаются под медицинским наблюдением. Общее число заболевших в городе выросло до 182 022.

С начала пандемии в России выявили 2 734 454 случая COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (почти 7 миллионов), Индия (более 9,9 миллиона) и США (16,7 миллиона). Всего в мире зафиксировали почти 73,5 миллиона заболевших.

Большинство заразившихся россиян (2 176 100) смогли излечиться. Летальных исходов от COVID-19 в стране зафиксировано 48 564.