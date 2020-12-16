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В Петербурге вынесен приговор мужчине, который на каршеринге сбил полицейского и спрятался в кустах

Колпинский районный суд огласил приговор Алексею Громову. 23-летний уроженец посёлка Виллози прошлой осенью пытался угнать каршеринговый BMW и сбил инспектора ГИБДД. «Вишенкой на торте» стал синтетический наркотик весом 3,71 грамма.

Перед оглашением приговора, сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, Громов признал вину в неопасном насилии в отношении дорожного полицейского и хранении наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в колонии общего режима.

«Фонтанка» писала про этот случай. Вечером 15 ноября прошлого года Громов угнал BMW, в полицию об этом сообщил сотрудник каршеринговой компании. Машина уходила по Выборгскому шоссе в сторону Всеволожского района. Сотрудники ГИБДД застали автомобиль на заправке ПТК, неподалёку от развязки с КАД, и попытались остановить. Водитель сбил инспектора и пошёл наутек.

Началась погоня через весь Петербург, заканчивали уже в Колпинском районе. Выстрелы в воздух и по колесам водителя не остановили, но BMW на скорости влетел в бордюр на Клубной улице в посёлке Петро-Славянка. Водитель скрылся, и на след вышла бельгийская овчарка Атака.

Она за 20 минут нашла спрятавшегося в кустах 22-летнего угонщика по имени Алексей из посёлка Виллози Ломоносовского района. В кармане спортивного костюма с тремя полосками полицейские нашли металлический коробок с порошкообразным веществом и пакет с растительным наркотиком.

© Фонтанка.Ру

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