Не платит каждый пятый. Процент неплательщиков на парковке улицы Рубинштейна снизился

За первую неделю работы платной парковкой на улице Рубинштейна воспользовались более 1704 автомобилиста. С 7 по 13 декабря там продолжали работать волонтеры.



Как сообщает 14 декабря пресс-служба губернатора, волонтеры информировали автомобилистов о правилах пользования парковкой, в том числе о способах оплаты. Большая часть пользуется мобильным приложением «Парковочное пространство Санкт-Петербурга» или смс.

При этом, по предварительным данным, с 7 по 10 декабря на Рубинштейна зафиксировано порядка 400 нарушений. В процентах это чуть меньше, чем соотношение первого дня работы: тогда, напомним, при 160 парковочных сессиях было порядка 60 нарушений.