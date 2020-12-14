Не платит каждый пятый. Процент неплательщиков на парковке улицы Рубинштейна снизился

За первую неделю работы платной парковкой на улице Рубинштейна воспользовались более 1704 автомобилиста. С 7 по 13 декабря там продолжали работать волонтеры.
Как сообщает 14 декабря пресс-служба губернатора, волонтеры информировали автомобилистов о правилах пользования парковкой, в том числе о способах оплаты. Большая часть пользуется мобильным приложением «Парковочное пространство Санкт-Петербурга» или смс.
При этом, по предварительным данным, с 7 по 10 декабря на Рубинштейна зафиксировано порядка 400 нарушений. В процентах это чуть меньше, чем соотношение первого дня работы: тогда, напомним, при 160 парковочных сессиях было порядка 60 нарушений.
Платная парковка на улице Рубинштейна заработала 7 декабря, в связи с чем некоторые неплательщики предпочли перейти на масочный режим. Сейчас в новой зоне установлено 3 паркомата — у домов 3, 25, 26, впоследствии должны появиться дополнительные. Всего создано 104 машиноместа, 11 — для размещения транспортных средств инвалидов. Время работы парковки — с 8:00 до 20:00.