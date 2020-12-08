Не платит каждый четвертый. Платная парковка еще только обживается на Рубинштейна

7 декабря в платной парковочной зоне на улице Рубинштейна автовладельцы оплатили 160 парковочных сессий. Нарушений в части оплаты зафиксировано порядка 60.



О результатах первого дня работы «Фонтанке» 8 декабря рассказали в КРТИ. Вместе с тем там отметили, что организация парковки увеличила количество свободных мест и снизила трафик на улице.

Напомним, платная парковка на улице Рубинштейна заработала накануне, в связи с чем некоторые неплательщики предпочли перейти на масочный режим. Сейчас в новой зоне установлено 3 паркомата — у домов 3, 25, 26, впоследствии должны появиться дополнительные. Всего создано 104 машиноместа, 11 — для размещения транспортных средств инвалидов. Время работы парковки с 8:00 до 20:00.