Не платит каждый четвертый. Платная парковка еще только обживается на Рубинштейна

7 декабря в платной парковочной зоне на улице Рубинштейна автовладельцы оплатили 160 парковочных сессий. Нарушений в части оплаты зафиксировано порядка 60.
О результатах первого дня работы «Фонтанке» 8 декабря рассказали в КРТИ. Вместе с тем там отметили, что организация парковки увеличила количество свободных мест и снизила трафик на улице.
Напомним, платная парковка на улице Рубинштейна заработала накануне, в связи с чем некоторые неплательщики предпочли перейти на масочный режим. Сейчас в новой зоне установлено 3 паркомата — у домов 3, 25, 26, впоследствии должны появиться дополнительные. Всего создано 104 машиноместа, 11 — для размещения транспортных средств инвалидов. Время работы парковки с 8:00 до 20:00.
Для жителей улицы Рубинштейна предусмотрены льготы — они имеют право оформить парковочное разрешение с трехлетним сроком действия. За год им будет необходимо заплатить 1800 рублей. Бесплатно оформить разрешение могут участники Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», многодетные семьи и владельцы электромобилей.
Сейчас в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на тех улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.