Pop-up театр Семена Александровского сыграет премьеру в отеле

Созданный Семеном Александровским в 2015 году «партизанский» Pop-up театр оказался практически неуязвимым в трудное для театров время: ему, как правило, не нужна сцена, спектакли играют в барах, в библиотеке, в парках и усадьбах. Премьера «Фаза зеркала» проходит в отеле «Artstudio Nevsky» — но для театра это просто продолжение работы с необычными локациями, а не вынужденная мера. Для отеля этот опыт также продиктован интересом к подобным необычным проектам в сфере искусства.

Семен Александровский говорит, что его вдохновляет подлинность места: «Отель предлагает особую атмосферу, в нем мы всегда путешественники и оказываемся на границе между тем, к чему мы привыкли, и неизвестностью. И это отличная возможность предложить зрителю новый опыт взаимодействия со спектаклем и интересную игру для восприятия».



Роль зрителей на премьере «Фаза зеркала» — не только наблюдать, но и отгадывать загадки, которые ему задают создатели спектакля, самому собрать историю из фрагментов. Пять номеров отеля, пять героинь, связанных с неким известным художником XX века, имя которого не раскрывается. Роли играют актрисы Петербурга: Анна Алексахина, Лаура Пицхелаури, Алена Старостина, Уршула Малка и Анна Блинова.



Драматургом стала Ася Волошина, не так давно прославившаяся на всю страну пьесами «Человек из рыбы» и «Мама». Она уже долгое время сотрудничает с Семеном Александровским. По его словам, «Фаза зеркала» — это уже четвертый спектакль, который они делают совместно: «Мне очень повезло, что у нас возник творческий союз, в котором я предлагаю концепцию, форму будущего спектакля, а Ася наполняет его живыми людьми, которые чувствуют, у которых болит, за которыми хочется наблюдать. Тексты написаны уже как спектакль, это не формула, требующая интерпретации, а именно создание цельного произведения. И вот уже в четвертый раз мы отправляемся в такое путешествие и очень волнуемся, что у нас на этот раз получится».

